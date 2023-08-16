Враг продолжает обстреливать Сумщину: 172 взрыва

Стала известна ситуация в Сумской области на пограничии на 21.00 15 августа 2023 года.
В течение дня россияне совершили 26 обстрелов приграничья. Зафиксировано 172 взрыва.
Об этом сообщает Сумская ОВА.
Обстрелы потерпели Зноб-Новгородская, Великописаревская, Середино-Будская, Эсманская, Белопольская, Шалыгинская, Николаевская, Хотинская, Новослободская громады.
- Великописаревская громада: враг совершил обстрел из гранатомета (35 взрывов), миномета (23 взрыва) и артиллерии (16 взрывов).
- Зноб-Новгородская громада: зафиксирован минометный обстрел (4 взрыва).
- Середино-будская громада: был минометный обстрел (8 взрывов).
- Эсманская громада: 12 мин сбросили россияне на территорию общины.
- Белопольская громада: совершены обстрелы из ствольной артиллерии (12 взрывов) и минометов (13 взрывов).
- Шалыгинская громада: были минометные обстрелы (11 взрывов)
- Николаевская сельская громада: зафиксированы артиллерийские обстрелы (16 взрывов). В результате одного из обстрелов повреждено 1 частное домохозяйство.
- Хотинская громада: враг бил из минометов (3 взрыва)
- Новослободская громада: совершен минометный обстрел (19 взрывов).
Напомним, что ранее военные РФ пять раз обстреливали территорию Сумщины. Повреждены дома и линия электропередач.
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