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Враг продолжает обстреливать Сумщину: 172 взрыва

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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Враг продолжает обстреливать Сумщину: 172 взрыва

Вырва в результате артобстрела / Фото: Суспільне

Стала известна ситуация в Сумской области на пограничии на 21.00 15 августа 2023 года.

В течение дня россияне совершили 26 обстрелов приграничья. Зафиксировано 172 взрыва.

Об этом сообщает Сумская ОВА.

Обстрелы потерпели Зноб-Новгородская, Великописаревская, Середино-Будская, Эсманская, Белопольская, Шалыгинская, Николаевская, Хотинская, Новослободская громады.

  • Великописаревская громада: враг совершил обстрел из гранатомета (35 взрывов), миномета (23 взрыва) и артиллерии (16 взрывов).
  • Зноб-Новгородская громада: зафиксирован минометный обстрел (4 взрыва).
  • Середино-будская громада: был минометный обстрел (8 взрывов).
  • Эсманская громада: 12 мин сбросили россияне на территорию общины.
  • Белопольская громада: совершены обстрелы из ствольной артиллерии (12 взрывов) и минометов (13 взрывов).
  • Шалыгинская громада: были минометные обстрелы (11 взрывов)
  • Николаевская сельская громада: зафиксированы артиллерийские обстрелы (16 взрывов). В результате одного из обстрелов повреждено 1 частное домохозяйство.
  • Хотинская громада: враг бил из минометов (3 взрыва)
  • Новослободская громада: совершен минометный обстрел (19 взрывов).

Напомним, что ранее военные РФ пять раз обстреливали территорию Сумщины. Повреждены дома и линия электропередач.

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Дата публикации
Просмотры
255
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