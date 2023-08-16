Ворог продовжує обстрілювати Сумщину: 172 вибухи

Стала відома ситуація на Сумщині на прикордонні станом на 21.00 15 серпня 2023 року.
Протягом дня росіяни здійснили 26 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 172 вибухи.
Про це інформує Сумська ОВА.
Обстрілів зазнали Зноб-Новгородська, Великописарівська, Середино-Будська, Есманська, Білопільська, Шалигинська, Миколаївська, Хотінська, Новослобідська громади.
- Великописарівська громада: ворог здійснив обстріл з гранатомету (35 вибухів), міномету (23 вибухи) та артилерії (16 вибухів).
- Зноб-Новгородська громада: зафіксовано мінометний обстріл (4 вибухи).
- Середино-Будська громада: був мінометний обстріл (8 вибухів).
- Есманська громада: 12 мін скинули росіяни на територію громади.
- Білопільська громада: здійснено обстріли зі ствольної артилерії (12 вибухів) та мінометів (13 вибухів).
- Шалигинська громада: були мінометні обстріли (11 вибухів)
- Миколаївська сільська громада: зафіксовано артилерійські обстріли (16 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено 1 приватне домогосподарство.
- Хотінська громада: ворог бив з мінометів (3 вибухи)
- Новослобідська громада: здійснено мінометний обстріл (19 вибухів).
Нагадаємо, що раніше військові РФ п'ять разів обстрілювали територію Сумщини. Пошкоджені будинки та лінія електропередач.
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