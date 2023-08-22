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У Кривому Розі пролунав вибух

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
3021
Час на прочитання
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У Кривому Розі пролунав вибух

Вибух

Перед вибухом була оголошена повітряна тривога.

Зранку, 22 серпня у Кривому Розі пролунав вибух.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Кривий Ріг. Вибух. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", - йдеться у повідомленні.

Перед вибухом повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку у Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни з безпілотника атакували мешканця Золотої Балки, що на Херсонщині

Крім того, ми раніше інформували, що російські війська обстріляли Гуляйполе. Є загибла людина.

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Дата публікації
Перегляди
3021
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