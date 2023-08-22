Перед вибухом була оголошена повітряна тривога.
Зранку, 22 серпня у Кривому Розі пролунав вибух.
Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
"Кривий Ріг. Вибух. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", - йдеться у повідомленні.
Перед вибухом повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку у Дніпропетровській та Кіровоградській областях.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни з безпілотника атакували мешканця Золотої Балки, що на Херсонщині.
Крім того, ми раніше інформували, що російські війська обстріляли Гуляйполе. Є загибла людина.
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