Перед вибухом була оголошена повітряна тривога.

Зранку, 22 серпня у Кривому Розі пролунав вибух.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Кривий Ріг. Вибух. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", - йдеться у повідомленні.

Перед вибухом повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку у Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни з безпілотника атакували мешканця Золотої Балки, що на Херсонщині.

Крім того, ми раніше інформували, що російські війська обстріляли Гуляйполе. Є загибла людина.

Читайте також: