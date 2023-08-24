Боевики "Вагнера" пытаются покинуть территорию Беларуси, спецслужбы мешают — ЦНС

Часть лагерей "вагнеровцев" в Беларуси начала сворачиваться.

После сообщений о гибели главаря террористической группировки "Вагнер" Евгения Пригожина другие члены банды пытаются покинуть территорию Беларуси, где расположены их лагеря.

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Об этом информирует Центр национального сопротивления.

ЦНС отмечает, что, по данным белорусского подполья, вечером 23 августа часть лагерей "вагнеровцев" в Беларуси начала сворачиваться.

Вероятно, колонны с "вагнеровцами" будут двигаться к границе с Россией, но белорусские спецслужбы пытаются этому помешать.

В свою очередь, мониторинговая группа Белорусский Гаюн сообщила, что в поселке Цель, где расположен лагерь с "вагнеровцами", начались серьезные перебои с интернетом.

Напомним, ранее сообщалось, что "вагнеровцы" обещают отомстить российскому диктатору Путину за смерть своего главаря Евгения Пригожина.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Тверской области разбился принадлежавший Пригожину самолет.

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