Боевики "Вагнера" пытаются покинуть территорию Беларуси, спецслужбы мешают — ЦНС

Часть лагерей "вагнеровцев" в Беларуси начала сворачиваться.
После сообщений о гибели главаря террористической группировки "Вагнер" Евгения Пригожина другие члены банды пытаются покинуть территорию Беларуси, где расположены их лагеря.
Об этом информирует Центр национального сопротивления.
ЦНС отмечает, что, по данным белорусского подполья, вечером 23 августа часть лагерей "вагнеровцев" в Беларуси начала сворачиваться.
Вероятно, колонны с "вагнеровцами" будут двигаться к границе с Россией, но белорусские спецслужбы пытаются этому помешать.
В свою очередь, мониторинговая группа Белорусский Гаюн сообщила, что в поселке Цель, где расположен лагерь с "вагнеровцами", начались серьезные перебои с интернетом.
Напомним, ранее сообщалось, что "вагнеровцы" обещают отомстить российскому диктатору Путину за смерть своего главаря Евгения Пригожина.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Тверской области разбился принадлежавший Пригожину самолет.
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