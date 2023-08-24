Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Боевики "Вагнера" пытаются покинуть территорию Беларуси, спецслужбы мешают — ЦНС

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1138
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Боевики "Вагнера" пытаются покинуть территорию Беларуси, спецслужбы мешают — ЦНС

"Вагнеровцы" в Беларуси/Фото: Минобороны Беларуси

Часть лагерей "вагнеровцев" в Беларуси начала сворачиваться.

После сообщений о гибели главаря террористической группировки "Вагнер" Евгения Пригожина другие члены банды пытаются покинуть территорию Беларуси, где расположены их лагеря.

Об этом информирует Центр национального сопротивления.

ЦНС отмечает, что, по данным белорусского подполья, вечером 23 августа часть лагерей "вагнеровцев" в Беларуси начала сворачиваться.

Вероятно, колонны с "вагнеровцами" будут двигаться к границе с Россией, но белорусские спецслужбы пытаются этому помешать.

В свою очередь, мониторинговая группа Белорусский Гаюн сообщила, что в поселке Цель, где расположен лагерь с "вагнеровцами", начались серьезные перебои с интернетом.

Напомним, ранее сообщалось, что "вагнеровцы" обещают отомстить российскому диктатору Путину за смерть своего главаря Евгения Пригожина.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Тверской области разбился принадлежавший Пригожину самолет.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

 

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1138
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация