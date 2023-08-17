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Обстрел Сумщины: враг продолжает бить из минометов и артиллерии

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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Обстрел Сумщины: враг продолжает бить из минометов и артиллерии

Враг не останавливает обстрелы / Фото: Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

Стала известна ситуация на пограничии на 21.00 16 августа 2023 года.

В течение дня россияне совершили 31 обстрел пограничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 244 взрыва.

Об этом пишет Сумская ОВА.

Обстрелы потерпели Краснопольская, Миропольская, Середино-Будская, Белопольская, Шалыгинская, Юнаковская, Николаевская громады.

  • Краснопольская громада: враг бил из минометов (49 взрывов) и артиллерии (2 взрыва)
  • Миропольская громада: зафиксирован минометный обстрел (43 взрыва).
  • Середино-будская громада: был минометный обстрел (37 взрывов). В результате одного из обстрелов была убита лошадь.
  • Белопольская громада: совершен гранатометный (34 взрыва) и минометный (27 взрывов) обстрелы.
  • Шалыгинская громада: 27 мин сбросил враг на территорию общины.
  • Юношеская громада: был гранатометный обстрел (20 взрывов).
  • Николаевская сельская громада: произведен обстрел из танка (15 взрывов).

Напомним, что ранее военные РФ пять раз обстреливали территорию Сумщины. Повреждены дома и линия электропередач.

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Дата публикации
Просмотры
80
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