Обстрел Сумщины: враг продолжает бить из минометов и артиллерии

Стала известна ситуация на пограничии на 21.00 16 августа 2023 года.

В течение дня россияне совершили 31 обстрел пограничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 244 взрыва.

Об этом пишет Сумская ОВА.

Обстрелы потерпели Краснопольская, Миропольская, Середино-Будская, Белопольская, Шалыгинская, Юнаковская, Николаевская громады.

Краснопольская громада: враг бил из минометов (49 взрывов) и артиллерии (2 взрыва)

Миропольская громада: зафиксирован минометный обстрел (43 взрыва).

Середино-будская громада: был минометный обстрел (37 взрывов). В результате одного из обстрелов была убита лошадь.

Белопольская громада: совершен гранатометный (34 взрыва) и минометный (27 взрывов) обстрелы.

Шалыгинская громада: 27 мин сбросил враг на территорию общины.

Юношеская громада: был гранатометный обстрел (20 взрывов).

Николаевская сельская громада: произведен обстрел из танка (15 взрывов).

Также читайте Враг продолжает обстреливать Сумщину: 172 взрыва

Напомним, что ранее военные РФ пять раз обстреливали территорию Сумщины. Повреждены дома и линия электропередач.

Читайте также: