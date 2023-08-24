У Дніпрі пролунали вибухи: Повітряні сили повідомили про роботу ППО

Перед вибухами у низці регіонів було оголошено повітряну тривогу.
Вночі 24 серпня, у Дніпрі пролунала серія вибухів, повітряні сили повідомили про роботу сил протиповітряної оборони.
Про це інформує Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Місцеві жителі повідомили, що у Дніпрі було чути кілька вибухів.
Пізніше Повітряні сили повідомили про роботу ППО у Дніпропетровській області.
Перед цим Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку у східних і південно-східних областях України.
Пізніше голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак повідомив про постраждалих в результаті обстрілу.
"Дніпро. Прильот. Є постраждалі", - розповів чиновник.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська завдали по Херсону двох авіаударів у ніч проти 23 серпня та влучили у дитсадок і житлові будинки.
Крім того, ми раніше інформували, що російські війська в ніч проти 23 серпня атакували ударними безпілотниками південь Одеської області.
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