У Дніпрі пролунали вибухи: Повітряні сили повідомили про роботу ППО

Перед вибухами у низці регіонів було оголошено повітряну тривогу.

Вночі 24 серпня, у Дніпрі пролунала серія вибухів, повітряні сили повідомили про роботу сил протиповітряної оборони.

Про це інформує Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Місцеві жителі повідомили, що у Дніпрі було чути кілька вибухів.

Пізніше Повітряні сили повідомили про роботу ППО у Дніпропетровській області.

Перед цим Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку у східних і південно-східних областях України.

Пізніше голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак повідомив про постраждалих в результаті обстрілу.

"Дніпро. Прильот. Є постраждалі", - розповів чиновник.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська завдали по Херсону двох авіаударів у ніч проти 23 серпня та влучили у дитсадок і житлові будинки.

Крім того, ми раніше інформували, що російські війська в ніч проти 23 серпня атакували ударними безпілотниками південь Одеської області.

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