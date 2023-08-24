Мобілізація студентів: чи можливо це під час воєнного стану

Відповідно до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", на військову службу під час воєнного стану можуть призивати студентів заочної форми навчання.

Під час мобілізації в Україні студентам надається законне відстрочення, однак у деяких випадках студент може втратити таке право та бути призваний до лав ЗСУ.

Про це адвокатка Марія Левченко розповіла у Мережі.

Студент втрачає право на відстрочення від мобілізації лише в разі добровільного рішення вступити до лав ЗСУ. Аби добровільно влаштуватися на військову службу, військовозобов'язаний має написати відповідну заяву.

За словами Левченко, студент також може звернутися безпосередньо до військової частини з проханням узяти його на службу і для цього не потрібна навіть додаткова заява. В такому разі ТЦК або військова частина надсилає до закладу вищої освіти повідомлення про те, що студента зараховано на військову службу. Адвокатка зазначила, що за такого сценарію студенту у ЗВО надається академічна відпустка.

Згідно із законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", студенти денної або дуальної форми навчання не можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації. Однак можуть бути мобілізовані студенти заочної форми навчання.

Зауважимо, що повнолітні студенти іноземних закладів вищої освіти, які є військовозобов’язаними, якщо приїдуть до України, то потім не зможуть вже виїхати за кордон.

Нагадаємо, раніше адвокатка Марина Бекало пояснила, чи є якісь обмеження за віком та освітою в разі вступу до вишу задля відстрочення від мобілізації.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Таємниця про більшу мобілізацію українців! Пресконференція Зеленського"

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