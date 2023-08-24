Норвегия передаст Украине истребители F-16 — СМИ

Норвегия передаст Украине истребители F-16.

Об этом сообщает TV2 со ссылкой на собственные источники.

"Несколько независимых источников подтвердили, что Норвегия решила подарить Украине F-16", – говорится в сообщении.

Таким образом, Норвегия становится третьей страной НАТО после Нидерландов и Дании, которая предоставляет Украине боевые самолеты F-16.

Следует добавить, что сейчас премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере находится с официальным визитом в Киеве.

Напомним, президент Владимир Зеленский после визита в Нидерланды сообщил, что Украина получит истребители.

Следом о готовности передать Украине 19 истребителей F-16 заявила и Дания. Это произошло также во время визита украинского лидера в страну.

В свою очередь, в Украине спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что самолеты F-16, которые Украина получит от союзников, способны повлиять на ход войны. Ведь Украине сейчас больше всего нужно преимущество в воздухе.

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