Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Норвегия передаст Украине истребители F-16 — СМИ

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
4800
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Норвегия передаст Украине истребители F-16 — СМИ

Норвегия передаст Украине истребители F-16 / Фото: Associated Press

Норвежские СМИ сообщили, что Норвегия решила передать Украину истребители F-16.

Норвегия передаст Украине истребители F-16.

Об этом сообщает TV2 со ссылкой на собственные источники.

"Несколько независимых источников подтвердили, что Норвегия решила подарить Украине F-16", – говорится в сообщении.

Таким образом, Норвегия становится третьей страной НАТО после Нидерландов и Дании, которая предоставляет Украине боевые самолеты F-16.

Следует добавить, что сейчас премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере находится с официальным визитом в Киеве.

Напомним, президент Владимир Зеленский после визита в Нидерланды сообщил, что Украина получит истребители.

Следом о готовности передать Украине 19 истребителей F-16 заявила и Дания. Это произошло также во время визита украинского лидера в страну.

В свою очередь, в Украине спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что самолеты F-16, которые Украина получит от союзников, способны повлиять на ход войны. Ведь Украине сейчас больше всего нужно преимущество в воздухе.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
4800
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация