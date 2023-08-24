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В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу: причина та мапа

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
2032
Час на прочитання
1 хв
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В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу: причина та мапа

В Україні масштабна повітряна тривога / Фото: ТСН.ua

Українців закликають негайно пройти до укриттів.

В Україні у четвер, 24 серпня, оголосили масштабну повітряну тривогу. Існує загроза ударів ракетами "Кинджал". 

Про це свідчить мапа повітряних тривог. 

Станом на 15:29 повітряну тривогу оголосили у всіх областях України. Людей закликають негайно пройти до укриттів через загрозу ракетних ударів. 

Повітряна тривога 24 серпня / © t.me/povitryanatrivogaaa
Повітряна тривога 24 серпня / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

У Повітряних силах ЗСУ попередили, що існує загроза ударів ракетами "Кинджал", оскільки окупанти підняли у небо винищувачі МіГ-31. 

"Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", - попередили у Повітряних силах ЗСУ.

Нагадаємо, російські війська в ніч на 24 серпня атакували Дніпро ракетами. Одна з них пошкодила транспортний об'єкт. Також пошкоджено кіоски, кав'ярні, банк, готель та заправку, а також багатоповерхівки. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
2032
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