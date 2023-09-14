В Черном море находится 12 кораблей РФ: какое количество "Калибров"

Россия также держит судно в Азовском море.

По состоянию на утро 14 сентября у русской армии 13 кораблей в Черном и Азовском морях. Среди них есть носитель ракет.

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

Отмечается, что в акватории Черного моря находится 12 вражеских кораблей, а в акватории Азовского – один.

"На боевом дежурстве — один надводный ракетоноситель снаряженный до восьми крылатых ракет типа "Калибр", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в ночь на четверг, 14 сентября, российские оккупанты атаковали Украину несколькими группами ударных беспилотников типа "Shahed-136/131". Силы украинской ПВО уничтожили 17 вражеских дронов.

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