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В Черном море находится 12 кораблей РФ: какое количество "Калибров"

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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В Черном море находится 12 кораблей РФ: какое количество "Калибров"

Море. / Фото: Associated Press

Россия также держит судно в Азовском море.

По состоянию на утро 14 сентября у русской армии 13 кораблей в Черном и Азовском морях. Среди них есть носитель ракет.

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

Отмечается, что в акватории Черного моря находится 12 вражеских кораблей, а в акватории Азовского – один.

"На боевом дежурстве — один надводный ракетоноситель снаряженный до восьми крылатых ракет типа "Калибр", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в ночь на четверг, 14 сентября, российские оккупанты атаковали Украину несколькими группами ударных беспилотников типа "Shahed-136/131". Силы украинской ПВО уничтожили 17 вражеских дронов.

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Дата публикации
Просмотры
759
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