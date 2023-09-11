Кулеба поговорил о Taurus из Бербок: "Вы все равно это сделаете"

Министр отметил, что Украина готова сделать все необходимое, чтобы ускорить процесс принятия решения немецким правительством о передаче дальнобойных ракет.

Глава МИД Дмитрий Кулеба убежден, что Германия все же передаст Украине крылатые ракеты Taurus, заявив, что это только вопрос времени.

Об этом украинский министр сказал на совместной с главой МИД Германии Анналеной Бербок пресс-конференции в Киеве 11 сентября.

Кулеба рассказал, что обсудил с Бербок двусторонние отношения между Украиной и Германией, новые пути экспорта зерна и предоставление дополнительного вооружения. В частности, в разговоре министров говорилось об усилении противовоздушной обороны и о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus.

Также читайте Шольц затягивает решение по передаче Украине Taurus: в BILD объяснили нюансы

"Мы подробно обсудили предоставление Украине немецких ракет дальнего радиуса действия Taurus. Сегодня мы лучше понимаем особенности процесса принятия окончательного решения правительством Германии. Со своей стороны Украина готова сделать все необходимое, чтобы его ускорить", — отметил украинский министр.

Он подчеркнул, что Германия все равно передаст Украине ракеты Taurus для защиты портов, так что не стоит оттягивать это решение.

"Вы все равно это сделаете, это только вопрос времени. И я не понимаю, зачем мы теряем время", – отметил Кулеба.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Ракеты Taurus от Германии: Кулеба настроен оптимистично!

Напомним, ранее в Бундестаге сообщили, что единственный человек, блокирующий решение передать ракеты Taurus для Украины – это канцлер Олаф Шольц.

Читайте также: