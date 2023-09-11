Кулеба поговорив про Taurus із Бербок: "Ви все одно це зробите"

Міністр зазначив, що Україна готова зробити все необхідне, щоби пришвидшити процес ухвалення рішення німецьким урядом про передавання далекобійних ракет.

Голова МЗС Дмитро Кулеба переконаний, що Німеччина таки передасть Україні крилаті ракети Taurus, заявивши, що це лише питання часу.

Про це український міністр сказав на спільній з головою МЗС Німеччини Анналеною Бербок пресконференції в Києві 11 вересня.

Кулеба розповів, що обговорив із Бербок двосторонні відносини між Україною та Німеччиною, нові шляхи експорту зерна та надання додаткового озброєння. Зокрема, у розмові міністрів ішлося про посилення протиповітряної оборони та про передавання Україні далекобійних ракет Taurus.

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"Ми детально обговорили надання Україні німецьких ракет дальнього радіусу дії Taurus. Сьогодні ми краще розуміємо особливості процесу ухвалення остаточного рішення урядом Німеччини. Зі свого боку, Україна готова зробити все необхідне, щоб його пришвидшити", – зазначив український міністр.

Він наголосив, що Німеччина все одно передасть Україні ракети Taurus для захисту портів, тож не варто відтягувати це рішення.

"Ви все одно це зробите, це лише питання часу. І я не розумію, навіщо ми втрачаємо час", – зазначив Кулеба.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ракети Taurus від Німеччини: Кулеба налаштований оптимістично!

Нагадаємо, раніше в Бундестазі повідомили, що єдина людина, яка блокує рішення передати ракети Taurus для України – це канцлер Олаф Шольц.

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