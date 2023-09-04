Шольц затягує рішення щодо передання Україні Taurus: у BILD пояснили нюанси

Канцлер Німеччини Олаф Шольц хвилюється через те, що українські війська почнуть застосовувати це озброєння для ударів по території РФ.

Про це пише BILD.

Як передає видання, рішення щодо передавання крилатих ракет може залежати від нібито необхідності переговорів із Кремлем.

"З одного боку, уряд Німеччини хоче дочекатися рішення президента США Джо Байдена щодо ракет ATACMS, але з іншого боку, у Шольца стверджують, що ракети Taurus будуть мати сенс тільки після того, як в Україну будуть поставлені винищувачі F-16", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що схожі французькі та британські ракети Storm Shadow та SCALP вже використовуються українськими військами.

Водночас за словами українських офіційних осіб, на сьогодні нам потрібно більше можливостей, щоб атакувати російські позиції та командні центри на території України.

Зауважимо, що посол України у Німеччині Олексій Макеєв серед причин "повільного контрнаступу" назвав нерішучість Заходу в передаванні Україні сучасної зброї. Поки цивілізовані країни сумнівались щодо деяких видів зброї, окупанти звели потужні лінії оборони.

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