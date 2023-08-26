Резніков про передавання Україні далекобійних ракет Taurus: "Не думаю, що на це піде рік"

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що Україна може отримати далекобійні ракети Taurus від Німеччини менш, ніж за рік.

Про це повідомляє Bild.

Резніков вважає, що Україна нині на правильному шляху і таки отримає далекобійну зброю.

"Я дуже оптимістичний і бачу в майбутньому, що ми отримаємо "Тауруси" і від Німеччини. Адже Німеччина є дійсно серйозним партнером України у цій війні. І ми вже отримали дуже багато найсучасніших речей з ФРН", - сказав міністр оборони.

Резніков нагадав, що вже існують різні коаліції, зокрема, танкова або артилерійська. Нещодавно з'явилася і коаліція далекобійних ракет, яка чекає на приєднання нових членів, "як-от Taurus, наприклад".

Щодо термінів постачання Резніков відповів оптимістично: "Це дійсно складне питання. Але я не думаю, що це займе цілий рік".

Нагадаємо, раніше очільник Міноборони України Олексій Резніков запевнив, що парламент Німеччини схвально ставиться, аби передати Україні далекобійні ракети Taurus. Станом на зараз із західними партнерами тривають переговори.

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