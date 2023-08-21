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Немає часу зволікати: Бербок висловилася про постачання Україні ракет Taurus

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Немає часу зволікати: Бербок висловилася про постачання Україні ракет Taurus

Анналена Бербок / Фото: Associated Press

Уряд Німеччини не поспішає ухвалювати позитивне рішення щодо зброї.

Міністерка закордонних справ Анналена Бербок висловилася щодо постачання Україні ракет Taurus. На її думку, слід швидше вирішувати це питання, адже кожен день зволікання має значення.

Про це повідомляє RND.

"Я думаю, за останні півтора року ми чітко переконалися, що кожен день на рахунку. Це було не лише вражаюче, але й жорстоко", – сказала політикиня. 

Нагадаємо, у Міноборони України запевняють, що парламент Німеччини схвально ставиться до передачі Україні далекобійних ракет Taurus. Станом на зараз із західними партнерами тривають переговори. 

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Дата публікації
Перегляди
841
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