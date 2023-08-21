Нет времени медлить: Бербок высказалась о поставках Украине ракет Taurus

Министерство иностранных дел Анналена Бербок высказалась о поставках Украине ракет Taurus. По ее мнению, следует быстрее решать этот вопрос, ведь каждый день промедления имеет значение.

Об этом сообщает RND.

"Я думаю, за последние полтора года мы четко убедились, что каждый день на счету. Это было не только поразительно, но и жестоко", – сказала политик.

Напомним, в Минобороны Украины уверяют, что парламент Германии с одобрением относится к передаче Украине дальнобойных ракет Taurus. По состоянию на данный момент с западными партнерами продолжаются переговоры.

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