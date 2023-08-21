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Россия дроном Shahed атаковала Черниговщину: в ОВА рассказали о попадании

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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Россия дроном Shahed атаковала Черниговщину: в ОВА рассказали о попадании

Дрон-камикадзе Shahed

Российские террористы ночью атаковали Черниговщину.

Российская террористическая армия в понедельник, 21 августа, атаковала Украину иранским дроном Shahed. В Черниговской области вражеский беспилотник попал в гражданский объект.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

Из-за атаки России на Черниговщине и части северных областей 21 августа в 21:56 объявили воздушную тревогу. Впоследствии стало известно, что российские террористы атаковали приграничья Черниговской области.

"К сожалению, есть попадание "шахеда" в гражданский объект в населенном пункте пограничного общества. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", — написал Чаус.

Напомним, СБУ показала ракету, которой россияне ударили по драмтеатру в Чернигове.

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Дата публикации
Просмотры
1420
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