США призывают своих граждан как можно скорее покинуть Беларусь

Граждан США просят не ездить в Беларусь в ближайшее время.

США призывает своих граждан как можно скорее покинуть Беларусь из-за того, что Литва закрыла два пункта пропуска на границе с сателлитом России.

Об этом на своей странице в соцсети сообщило посольство США в Минске.

Как отмечается, граждан США просят не ездить в Беларусь в ближайшее время. В то же время речь идет о закрытых пунктах пропуска на границе с Беларусью Тверячюс/Видзы и Шумскас/Лоша. Другие пункты пропуска работают.

"Предупреждение для граждан США: правительство Литвы 18 августа закрыло пункты пропуска на границе с Беларусью Тверячюс/Видзы и Шумскас/Лоша. Другие пункты пропуска остаются открытыми. Не едьте в Беларусь. Граждане США в Беларуси должны немедленно уехать", – говорится в сообщении посольства.

Отметим, что пункт пропуска Тверячюс/Видзы расположен на северо-западной границе Литвы и Беларуси. А пограничный переход Шумскас/Лоша расположен на западной границе Беларуси.

Напомним, что Эстония и Литва присоединились к декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины.

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