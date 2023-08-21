Зеленский назвал величайший страх российских оккупантов

По словам президента, российские солдаты боятся погибнуть в бою меньше, чем вернуться домой.

Российские оккупанты меньше боятся погибнуть в бою, чем вернуться домой.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в выступлении перед представителями общественности Украины и Дании.

"Когда я говорил с нашими воинами на передовой, они рассказывали мне о мотивации российских оккупантов. Российские солдаты боятся погибнуть в бою меньше, чем они боятся отказаться от агрессии и вернуться домой. Свободному человеку это трудно даже представить. Представить, что такое Россия сегодня, если ее люди боятся своего возвращения домой больше, чем гибели на войне. Это хуже всего, что тирания делает со своим народом — она полностью уничтожает ценность жизни", — отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что украинцы никогда не позволят превратить свою страну "в такую же территорию неуважения к людям, неуважения к жизни и разнообразию, каким стало российское государство и каким оно хочет сделать другие страны".

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