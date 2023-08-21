Зеленський назвав найбільший страх російських окупантів

За словами президента, російські солдати бояться загинути в бою менше, ніж повернутися додому.

Російські окупанти менше бояться загинути в бою, ніж повернутися додому.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у виступі перед представниками громадськості України та Данії.

"Коли я говорив із нашими воїнами на передовій, вони розповідали мені про мотивацію російських окупантів. Російські солдати бояться загинути в бою менше, ніж вони бояться відмовитися від агресії та повернутися додому. Вільній людині це важко навіть уявити. Уявити, що таке Росія сьогодні, якщо її люди бояться свого повернення додому більше, ніж загибелі на війні. Це найгірше, що тиранія робить зі своїм народом – вона повністю знищує цінність життя", – зазначив Зеленський.

Глава держави наголосив, що українці ніколи не дозволять перетворити свою країну "на таку ж територію неповаги до людей, неповаги до життя та різноманіття, якою стала російська держава і якою вона хоче зробити інші країни".

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