США заарештували понад 1 мільярд доларів російських активів: чи передадуть їх Україні

Раніше США конфіскували на Фіджі супер’яхту вартістю 300 млн доларів, яка належала олігарху Сулейману Керімову.

Сполучені штати Америки наклали арешт на 1 млрд доларів приватних російських активів в інших країнах.

Про це розповіла заступниця генерального прокурора США Ліза Монако, передає CBS News.

За її словами, контрабандистів заарештовували у Італії, Німеччині, Латвії.

"Також висунули звинувачення за відмивання грошей у Великій Британії. Таким чином, ми показали, що сховатися ніде", – заявила вона.

Зазначимо, що KleptoCapture крім поплічників Кремля шукає і тих, хто допомагає олігархам уникати санкцій.

"Банкам, авіаційній галузі, страховим компаніям, усім, хто збирається виводити російські активи, – це знак і попередження: будьте обережні з тими, з ким маєте справу, тому що ми спостерігаємо, – сказала Монако. – І будуть наслідки, якщо ви допомагатимете і сприятимете ухиленню від санкцій".

Зокрема, минулого року Міністерство юстиції конфіскувало на Фіджі супер’яхту вартістю 300 млн доларів, яка належала олігарху Сулейману Керімову.

"А також вимагало конфіскації яхти вартістю 90 млн доларів біля берегів Іспанії, яка належала олігарху Віктору Вексельбергу", - мовиться у повідомленні.

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Від початку повномасштабної війни Міністерство намагається конфіскувати літак Gulfstream вартістю 60 млн доларів і літак Boeing (350 млн доларів), які пов'язані з російським мільярдером Романом Абрамовичем.

"Ми прагнемо отримати від Конгресу повноваження, які дозволять нам використовувати отримані кошти на користь українського народу", – сказала Монако.

Додамо, що президент РФ Володимир Путін перевів свою супе’ряхту вартістю 100 млн доларів із німецької верфі до Росії за кілька тижнів до того, як віддав наказ про повномасштабне вторгнення в Україну, згідно з секретними документами, оприлюдненими в новому розслідуванні.

Також стало відомо, що в Україні заарештували корпоративні права та майно підприємств з виробництва паперу й картону на понад 1 мільярд гривень, власником яких є колишній депутат Державної Думи Російської Федерації.

Тим часом між Європейським союзом і Центральним банком ЄС розгорілися суперечки про те, як використати прибуток від понад 200 мільярдів євро в заморожених активах російського центрального банку для допомоги у відновленні України.

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