Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімають нас на вершину успіху, то опускають до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 12 вересня?

Таємничий і загадковий день, коли треба забути про повсякденну рутину і подумати про щось важливіше – духовне і піднесене. Якщо вдасться зосередитись на своєму внутрішньому світі, можна буде вирішити важливу – і стару – проблему, яку, здавалося, вже не можна буде виправити. Емоційне тло нестійке, що може стати причиною сварок та конфліктів – важливо докласти зусиль, щоб цього уникнути. Час також сприятливий для водних – особливо, морських – подорожей.

Телець

Тельці можуть розраховувати на вирішення серйозних професійних питань і, як наслідок, довгоочікуване просування кар'єрними сходами. Головне для представників знака – не витрачати час на заняття, які не потребують негайної уваги та швидкого реагування. Від справ, які були розпочаті задовго до цього, втратили «дорогою» частину енергії та загальмували, варто відмовитися. Необхідно розпочати реалізацію нових – глобальних та перспективних – проеєтів, і тут не варто втрачати часу.

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