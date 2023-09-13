Ким Чен Ын даст ракеты Путину, а “Рамштайн” может стать историческим для Украины – прогноз эксперта

Встреча Ким Чен Ына и Владимира Путина может завершиться тем, что лидер КНДР согласится передать РФ определенное количество вооружения. А это будет иметь прямое влияние на решение Белого дома о передаче Украине ATACMS.

Об этом военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев заявил в эксклюзивном интервью для ТСН.ua.

Оружие для Путина

“Сейчас завершается встреча двух диктаторов – северокорейского Ким Чен Ына и кремлевского Владимира Путина. Думаю, что по итогам этих договоренностей произойдет так, что РФ получит определенное количество вооружения, возможно, ракетного, и боеприпасов для нужд собственных войск", – говорит эксперт.

"Взамен, я думаю, что РФ будет передавать определенные технологии космического спектра, в которых очень нуждается Северная Корея, потому что она все еще грезит тем, что хочет создать такую ракету, которая будет достигать территории Соединенных Штатов", – отметил он.

Противодействие коллаборации КНДР и РФ

“Прецедент опасен. Но ключевое – кто кукловод этих двух диктаторов? Ответ для меня очевиден – это лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Именно Китай является основным бенефициаром такого рода коллабораций между КНДР и РФ", – рассказал Владислав Селезнев.

"Разбирается ли в этом большинство ключевых мировых лидеров? Думаю, что да. Соответственно, должна быть реакция. Какой она может быть? Будут ли применены секторальные санкции в отношении КНР? Такой вариант нельзя исключать, но думаю, что процесс подготовки к такому кейсу будет очень длительным. Ведь очень сильно мир зависит от экономики Китая для того, чтобы безболезненно реализовать кейс санкционной политики в отношении КНР", – прокомментировал эксперт.

“Что касается другого варианта противодействия такого рода коллаборации между КНДР и РФ, это передача вооружения, которое до этого не передавалось. В том числе и ATACMS”, – отметил Владислав Селезнев.

ATACMS для Украины

"Очевидно, что если такое согласие достигнуто между Путиным и Ким Чен Ыном, то в ходе следующего заседания в формате Рамштайн будет реализован кейс передачи ракет типа ATACMS от правительства США. А это кратно увеличению боевых возможностей Сил обороны Украины. И не только в контексте того, что у нас будет возможность уничтожать вражеские базы, склады, арсеналы на расстоянии свыше 80 км в районах, где сейчас идут ожесточенные бои – это Купянское, Лиманское, Бахмутское направления, район Донецка, также район юга Запорожской области”, – отметил он.

“Более того – как только украинская армия сможет продвигаться вперед на несколько километров, мы получим возможность наносить ракетный удар с помощью HIMARS уже по территории временно оккупированного Крыма. Достанут ли они до Керченского моста, я пока не знаю, но как только такая возможность появится, очевидно, что это будет сделано”, – подчеркнул эксперт.

Освобождение Крыма: первые шаги

Бывший главнокомандующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес уверен в том, что Украина может с минимальными усилиями и затратами освободить Крым от вражеской армии. Для этого нужно, в первую очередь, разрушить Керченский мост, тем самым лишив постоянной логистики группировку российской армии, действующую на территории временно оккупированного Крыма", – рассказал Владислав Селезнев.

"Ну а дальше системная методическая деятельность типа той, что мы видели этой ночью в Севастополе, по разрушению боевого потенциала путинской армии, в том числе и, в первую очередь, на территории главной базы Черноморского флота в городе Севастополь", – резюмировал эксперт.

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