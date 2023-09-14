"Корабель - не голка": ВМС відповіли, чи допоможе РФ переміщення суден із Севастополя

Якщо морський шлях стане єдиним логістичним коридором для окупантів, це стане проблемою для них.

Переміщення Росією кораблів із окупованого Севастополя не допоможе вберегти їх від атак.

Про це розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі "Радіо Свобода".

"Їх можна навіть в Казань відігнати, умовно. Там є й інші заводи, дійсно. Той самий "Лиман" в Керчі або "Феодосія". Заводів вистачає. Але ж корабель - це не голка, його не сховаєш. Ніяк", - сказав він.

Плетенчук зауважив, що окупанти можуть опинитися у такому стані, коли морський шлях стане єдиним логістичним коридором, але не надовго.

"І для них це буде проблемою. Тому що там не дуже легка навігація. Це, по-перше. По-друге, навіть якщо вони будуть використовувати ті самі порти Бердянська або Маріуполя, хочу нагадати, що в Бердянську вони так само втратили великий десантний корабель. Просто в порту. І ще два було пошкоджено, суттєво пошкоджено. Вони досі перебувають у ремонті", - наголосив він.

ТСН.ua розповів, як атака по головному флоту РФ у Севастополі змінить перебіг бойових дій.

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