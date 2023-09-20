Відома телеведуча дала дитині ім'я-назву наркотика (фото)

В Австралії Реєстр Нового Південного Вельсу був змушений "посилити" процес присвоєння імен немовлятам після того, як затвердив справді шокувальне ім'я для сина відомої журналістки.

Про це пише news.com.au.

Офіційне ім'я дитини ведучої ABC Кірстен Дрисдейл – Метамфетамін Рулс.

Кірстен Дрисдейл з новонародженим сином / Фото: News.com.au

Реєстр народжень, смертей та шлюбів Нового Південного Вельсу дозволив цьому імені вислизнути у процесі подання заявки, попри те, що образливі терміни заборонені. Представник повідомив, що відтоді вони "зміцнили" свою систему, щоби подібне не повторилося.

Чому Кірстен Дрисдейл назвала свою дитину Метамфетаміном

Телеведуча, яка народилася в Маккеї, працювала над сюжетом для програми ABC WTFAQ, метою якої є пошук відповідей на актуальні запитання глядачів. Запитання "Як я можу за законом назвати свою дитину?" з'являється постійно.

Під час підготовки матеріалу, вагітна на той час Дрисдейл намагалася розшифрувати, як реєстратор за умовчанням називає дитину, якщо перша заява батьків буде відхилена.

Вона не отримала чіткої відповіді від медіа-команди державного органу, і, коли вона збиралася народити, Дрисдейл вирішила, що зараз саме час взяти справу до своїх рук.

"Ми подумали: яке найбільш обурливе ім'я, яке ми можемо вигадати, яке точно не буде прийнято? Ми думали, що Метамфетамін Рулс, напевно, буде відхилено, а коли це станеться, ми зможемо дізнатися, яке ім'я обере реєстратор. Насправді це була просто безтурботна та цікава спроба отримати відповідь на це запитання", - прокоментувала телеведуча.

Втім, Кірстен дізналася, що онлайн-заявка із зазначенням вигаданого імені її сина була схвалена "дуже швидко".

Декілька тижнів потому Дрисдейл отримала справжній шок, коли поштою надійшло офіційне свідоцтво про народження, в якому ім'я її сина було вказано "Метамфетамін Рулс".

Свідоцтво про народження / Фото: News.com.au

"Я не знаю, як це прослизнуло", - сказала вона. "Я не впевнена, чи був хтось перевантажений роботою, чи це десь автоматизували. Або, можливо, вони думали, що Метамфетамін – це грецька назва. Насправді вони не дали нам чіткої відповіді".

На щастя, секретар визнав, що це була рідкісна помилка, і справжнє "нормальне" ім'я сина Дрисдейл має бути затверджено будь-якої миті.

"Справжнє ім'я Бебі Мет... Я не розкриваю його публічно, тому що не хочу, щоб воно було пов'язане з цим", - засміялася вона. "Це гарне ім'я, і я можу сказати, що воно не має нічого спільного з наркотиками класу А. Ми думаємо, що розповісти йому цю історію на 21 день народження буде унікальним подарунком".

Кірстен Дрисдейл з сином та чоловіком / Фото: News.com.au

Представник організації з питань народжень, смертей і шлюбів Нового Південного Вельсу заявив, що після ситуації, що склалася, вони оновили свій процес, прагнучи гарантувати, що такі імена не вислизнуть з уваги.

Вони додали, що імена, зареєстровані під час народження, залишаються в реєстрі "назавжди, навіть якщо ім'я офіційно змінено". Однак у цьому "дуже незвичайному" випадку секретар допомагає Дрисдейл виправити ім'я.

Відтоді секретаріат посилив свої процеси у відповідь на цю незвичайну подію", — продовжив представник. "Переважна більшість батьків не обирають для своєї новонародженої дитини ім'я, яке є непристойним, образливим або таким, що суперечить суспільним інтересам".

Кірстен Дрисдейл з новонародженим сином / Фото: News.com.au

Як правило, імена, заборонені в більшості штатів та територій Австралії, є образливими або суперечать громадським інтересам. Нецензурні слова, сексуальні дії та образи будь-якого роду також занесені до чорного списку, як і офіційні титули, такі як доктор, королева, король та прем'єр-міністр. Хоча є чіткі обмеження, окремі реєстратори оцінюють імена у кожному конкретному випадку.

Нагадаємо, батьки випадково знайшли свого сина, збивши його машиною на дорозі. Він зник 12 років тому.

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