В Карабахе расстреляли машину с "миротворцами" РФ: все они погибли

Минобороны Азербайджана выразило "глубочайшие соболезнования" и не взяло ответственность за случившееся.
В Карабахе обстреляли автомобиль с так называемыми российскими "миротворцами". Все находившиеся в авто военные погибли.
Это подтверждает Минобороны страны-агрессора.
Согласно сообщению, инцидент произошел 20 сентября в районе населенного пункта Джанятаг (Чанкатах).
"Автомобиль с российскими военнослужащими подвергся обстрелу из стрелкового оружия. В результате обстрела находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли", – говорится в сообщении.
Сколько именно солдат погибло, не уточняется.
Минобороны Азербайджана выразило "глубочайшие соболезнования". В то же время в Баку не взяли ответственность за случившееся, а лишь попросили "проявить терпение" и дождаться итогов расследования.
В комментариях так называемые "Z-патриоты" возмущены, что такое заявление Азербайджана звучит как издевательство над РФ.
Напомним, 20 сентября "власти" непризнанной "Нагорно-Карабахской республики" заявили, что прекращают огонь и складывают оружие.
В свою очередь Азербайджан заявил, что заканчивает "антитеррористические меры" — это подтвердили в Минобороны страны.
Грузинский политолог Гела Васадзе рассказал, что после нынешних событий в Карабахе Армения получила шанс "уйти от России".