Минобороны Азербайджана выразило "глубочайшие соболезнования" и не взяло ответственность за случившееся.

В Карабахе обстреляли автомобиль с так называемыми российскими "миротворцами". Все находившиеся в авто военные погибли.

Это подтверждает Минобороны страны-агрессора.

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Согласно сообщению, инцидент произошел 20 сентября в районе населенного пункта Джанятаг (Чанкатах).

"Автомобиль с российскими военнослужащими подвергся обстрелу из стрелкового оружия. В результате обстрела находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли", – говорится в сообщении.

Сколько именно солдат погибло, не уточняется.

Минобороны Азербайджана выразило "глубочайшие соболезнования". В то же время в Баку не взяли ответственность за случившееся, а лишь попросили "проявить терпение" и дождаться итогов расследования.

В комментариях так называемые "Z-патриоты" возмущены, что такое заявление Азербайджана звучит как издевательство над РФ.

Напомним, 20 сентября "власти" непризнанной "Нагорно-Карабахской республики" заявили, что прекращают огонь и складывают оружие.

В свою очередь Азербайджан заявил, что заканчивает "антитеррористические меры" — это подтвердили в Минобороны страны.

Грузинский политолог Гела Васадзе рассказал, что после нынешних событий в Карабахе Армения получила шанс "уйти от России".