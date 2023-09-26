В Армении готовили покушение на Пашиняна: арестован экс-мэр Еревана

Суд в Армении арестовал бывшего мэра Еревана Альберта Базеяна по делу о подготовке покушения на премьер-министра Никола Пашиняна.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа" со ссылкой на адвоката Георгия Меликяна.

Отмечается, что Базеян был задержан 23 сентября вместе с семью членами военно-патриотической организации "Крестоносцы". Им инкриминируют подготовку узурпации власти и покушения на премьер-министра Армении.

Экс-мэр обвинения отрицает и называет себя политическим заключенным.

Альберт Базеян был мэром Еревана с 1999 по 2001 год.

В Ереване на акциях протеста, начавшихся неделю назад после событий в Карабахе, задержали по меньшей мере 142 человека.

Участники протестов требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна и гуманитарной помощи Карабаху. Протестующие блокируют улицы, создан Национальный комитет по отстранению премьер-министра от власти, парламентская оппозиция обещает инициировать процесс импичмента Пашиняна.

Напомним, 20 сентября "власть" непризнанной "Нагорно-Карабахской республики" заявила, что прекращает огонь и складывает оружие.

В свою очередь Азербайджан заявил, что заканчивает "антитеррористические мероприятия" — это подтвердили в Минобороны страны.

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не участвовал в подготовке договоренностей между Баку и "властями" непризнанной республики.

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