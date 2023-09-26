У Вірменії готували замах на Пашиняна: заарештовано ексмера Єревана

Суд у Вірменії заарештував колишнього мера Єревана Альберта Базеяна у справі про підготовку замаху на прем'єр-міністра Нікола Пашиняна.

Про це повідомляє “Ехо Кавказу” з посиланням на адвоката Георгія Мелікяна.

Зазначається, що Базеян був затриманий 23 вересня разом із сімома членами військово-патріотичної організації “Хрестоносці”. Їм інкримінують підготовку узурпації влади і замаху на прем'єр-міністра Вірменії.

Ексмер обвинувачення заперечує і називає себе політичним в'язнем.

Альберт Базеян був мером Єревана від 1999 до 2001 року.

У Єревані на акціях протесту, що розпочалися тиждень тому після подій у Карабаху, затримали щонайменше 142 особи.

Учасники протестів вимагають відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна і гуманітарної допомоги для Карабаху. Протестувальники блокують вулиці, створено Національний комітет з усунення прем'єр-міністра від влади, парламентська опозиція обіцяє ініціювати процес імпічменту Пашиняна.

Нагадаємо, 20 вересня "влада" невизнаної "Нагірно-Карабахської республіки" заявила, що припиняє вогонь і складає зброю.

У свою чергу Азербайджан заявив, що закінчує "антитерористичні заходи" — це підтвердили в Міноборони країни.

Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Єреван не брав участі у підготовці домовленостей між Баку та "владою" невизнаної республіки.

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