Шакиру обвинили в мошенничестве и неуплате налогов в Испании

Испанская прокуратура снова обвиняет колумбийскую певицу Шакиру в неуплате налогов в особо крупных размерах.

Как пишет NBC News, прокуратура Барселоны предъявила обвинение, что исполнительница не оплатила почти 7 миллионов евро. Якобы в 2018 году во время мирового тура El Dorado артистка скрыла доход, а заработанные средства вывела в оффшоры.

Второе расследование прокуратура начала еще в июле этого года. Собрав доказательства, правоохранители обнародовали обвинения.

Шакира / Фото: instagram.com/shakira

К слову, Шакиру ранее уже обвиняли в неуплате налогов. Испанская прокуратура утверждает, что с 2012 по 2014 год артистка не выплатила стране 14,5 миллиона евро. Шакира якобы должна платить налог Испании, ведь на тот момент жила в стране и должна именно там облагать налогом все международные доходы.

Тем временем сама артистка отрицает все обвинения. Исполнительница убеждает, что не жила в Барселоне на постоянной основе, а ее официальная резиденция была на Багамах.

Шакира / Фото: Associated Press

Суд по делу Шакиры состоится уже в ноябре в Барселоне.

Напомним, недавно певица ошеломила откровенным признанием. Шакира заявила, что после разрыва с футболистом Жераром Пике живет на стадии выживания.

Читайте также: