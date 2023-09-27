Монро потролила Тину Кароль на музыкальной церемонии в Киеве

Артистка спародировала "поведение" исполнительницы.
Известная украинская дива Монро на днях посетила церемонию вручения музыкальных наград от "Музвар".
Мероприятие длилось более пяти часов и в течение этого времени Монро, сидевшая в зале, показывала подписчикам в Instagram выступления отечественных исполнителей и в целом атмосферу на концерте.
А когда выступала певица Анна Тринчер Монро, известная своим чувством юмора, почему-то решила потролить украинскую звезду Тину Кароль. В фотоблоге дева разместила короткое видео, где спародировала Кароль, которая якобы сдержанно наблюдала за выступлением коллег.
Правда, сама Тина Кароль на церемонии замечена не была. Сейчас звезда находится в благотворительном туре по городам Украины.
Тем временем подписчики страницы Монро оценили ее чувство юмора:
- Это смешно
- Ого… так что же, мадам, вы снобка
- Монро – это любовь
Напомним, что на этом же мероприятии также отличился поступком певец MELOVIN. Он пришел на церемонию в маске свиньи, в накладке в виде полного тела и в костюме, едва застегивающемся на животе "свиньи". Таким образом, артист высмеял чиновников, которые воруют деньги, которые люди донатят и собирают на помощь украинской армии.
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