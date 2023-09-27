Монро потролила Тіну Кароль на музичній церемонії в Києві

Артистка спародіювала "поведінку" виконавиці.
Відома українська діва Монро днями завітала на церемонію вручення музичних нагород від "Музвар".
Захід тривав понад п'ять годин і протягом цього часу Монро, яка сиділа у залі, показувала підписникам в Instagram виступи вітчизняних виконавців та загалом атмосферу на концерті.
А коли виступала співачка Анна Трінчер Монро, відома своїм почуттям гумору, чомусь вирішила потролити українську зірку Тіну Кароль. У фотоблогу діва розмістила коротке відео, де спародіювала Кароль, яка нібито стримано спостерігала за виступом колег.
Щоправда, сама Тіна Кароль на церемонії помічена не була. Зараз зірка перебуває в благодійному турі містами України.
Тим часом підписники сторінки Монро оцінили її почуття гумору:
- Це смішно
- Ого … то що пані, ви снобка
- Монро – то кохання
Нагадаємо, що на цьому ж заході також вирізнився вчинком співак MELOVIN. Він прийшов на церемонію у масці свині, у накладці у вигляді гладкого тіла і в костюмі, який ледь застібався на животі "свині". Таким чином артист висміяв урядовців, які крадуть гроші, які люди донатять і збирають на допомогу українській армії.
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