Шакіру звинуватили в шахрайстві та несплаті податків в Іспанії

Іспанська прокуратура знову звинувачує колумбійську співачку Шакіру в несплаті податків в особливо великих розмірах.

Як пише NBC News, прокуратура Барселони висунула звинувачення, що виконавиця не сплатила майже 7 мільйонів євро. Нібито 2018 року під час світового туру El Dorado артистка приховала дохід, натомість зароблені кошти вивела в офшори.

Друге розслідування прокуратура розпочала ще в липні цього року. Зібравши докази правоохоронці оприлюднили звинувачення.

Шакіра / Фото: instagram.com/shakira

До слова, Шакіру раніше вже звинувачували у несплаті податків. Іспанська прокуратура стверджує, що від 2012 по 2014 рік артистка не виплатила країні 14,5 мільйонів євро. Шакіра нібито мусила платити податку Іспанії, адже на той момент жила в країні і мала саме там оподатковувати всі міжнародні доходи.

Тим часом сама артистка заперечує всі звинувачення. Виконавиця переконує, що не жила в Барселоні на постійній основі, а її офіційна резиденція була на Багамах.

Шакіра / Фото: Associated Press

Суд у справі Шакіри відбудеться вже в листопаді у Барселоні.

Нагадаємо, нещодавно співачка приголомшила відвертим зізнанням. Шакіра заявила, що після розриву з футболістом Жераром Піке живе на стадії виживання.

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