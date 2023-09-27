Азербайджан затримав на кордоні "ексголову" Карабаху, мільярдера Рубена Варданяна

На кордоні з Азербайджаном затримали колишнього так званого "голову уряду" Карабаху - мільярдера Рубена Варданяна. Він хотів виїхати до Вірменії під час масової евакуації з регіону.

Повідомлення про це з'явилося Telegram-каналі Варданяна від імені його дружини Вероніки Зонабенд.

Жінка повідомила, що Варданяна заарештувала та "взяла в полон" азербайджанська влада. Варданян хотів потрапити до вірменського міста Ґоріс. За даними ЗМІ, його затримали в Лачинському коридорі.

Прикордонна служба Азербайджану підтвердила затримання Варданяна, опублікувавши фотографію.

Зазначається, Рубен Варданян - уродженець Єревана, інвестор та мільярдер. У вересні 2022-го він відмовився від російського громадянства і заявив про переїзд до Нагірного Карабаху.

Як повідомлялося, 19 вересня у Міноборони Азербайджану зробили заяву про початок "антитерористичних заходів" у Карабаху. В Баку наголошували, що з ладу будуть виводитися виключно легітимні військові цілі та військова інфраструктура.

Вже 20 вересня, "влада" Карабаху заявила, що припиняє вогонь і складає зброю від 13:00 цього дня. Своєю чергою Азербайджан повідомив, що закінчує "антитерористичні заходи".

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