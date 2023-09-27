Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Азербайджан затримав на кордоні "ексголову" Карабаху, мільярдера Рубена Варданяна

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
917
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Азербайджан затримав на кордоні "ексголову" Карабаху, мільярдера Рубена Варданяна

Рубен Варданян (Фото:Прикордонслужба Азербайджану)

Варданян також намагався евакуюватися.

На кордоні з Азербайджаном затримали колишнього так званого "голову уряду" Карабаху - мільярдера Рубена Варданяна. Він хотів виїхати до Вірменії під час масової евакуації з регіону.

Повідомлення про це з'явилося Telegram-каналі Варданяна від імені його дружини Вероніки Зонабенд.

Жінка повідомила, що Варданяна заарештувала та "взяла в полон" азербайджанська влада. Варданян хотів потрапити до вірменського міста Ґоріс. За даними ЗМІ, його затримали в Лачинському коридорі.

Прикордонна служба Азербайджану підтвердила затримання Варданяна, опублікувавши фотографію.

Зазначається, Рубен Варданян - уродженець Єревана, інвестор та мільярдер. У вересні 2022-го він відмовився від російського громадянства і заявив про переїзд до Нагірного Карабаху.

Як повідомлялося, 19 вересня у Міноборони Азербайджану зробили заяву про початок "антитерористичних заходів" у Карабаху. В Баку наголошували, що з ладу будуть виводитися виключно легітимні військові цілі та військова інфраструктура.

Вже 20 вересня, "влада" Карабаху заявила, що припиняє вогонь і складає зброю від 13:00 цього дня. Своєю чергою Азербайджан повідомив, що закінчує "антитерористичні заходи".

Читайте також: 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
917
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація