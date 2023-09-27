Чи повернулися "вагнерівці" під Бахмут: що каже українське командування

Їхнім завданням є відновити втрачені позиції та продовжувати наступ, розповіли у ЗСУ.

В українському командуванні підтверджують, що під Бахмут повернулися російські найманці "вагнерівці", зокрема ті, які перебували у Білорусі.

Про це в коментарі hromadske розповів керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш.

"Ми підтверджуємо інформацію про перебування (в України - ред.) підрозділів колишніх учасників ПВК "Вагнер", зокрема йдеться про військовослужбовців, які були раніше в Білорусі", - сказав він.

Євлаш додав, що "вагнерівці" перезаключають контракти з Міністерством оборони РФ і йдуть служити в різні структурні підрозділи російської армії.

"Йдуть на різні посади: хтось інструктором, хтось звичайним воїном. Тобто вони розпорошені по різних підрозділах і беруть участь у боях на сході України. Їхнім завданням є відновити втрачені позиції та продовжувати наступ", - розповів він.

За його словами, йдеться про близько 500 солдатів. Тому, він зазначив, суттєвої загрози вони нести не будуть, поінформував він РБК-Україна.

Нагадаємо, раніше CNN з посиланням на українських військових, які воюють на цьому напрямку, писали, що "вагнерівці" знову воюють у Бахмуті.

Читайте також: