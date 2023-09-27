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Как сложить худи: три простых способа

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
444
Время на прочтение
1 мин
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Как сложить худи: три простых способа

Как сложить свитер / Фото: Credits

Продолжаем делиться полезными лайфхаками для вашего дома.

Блогер Наташа Свинглер у которой 4,9 миллиона подписчиков, поделилась полезными лайфхаками и показала, как можно очень быстро сложить худи и продемонстрировала три разных способа. Такой же совет сработает и со свитерами.

В таком виде худи можно сложить на полку в шкаф или в комод, они не помнуться и будут выглядеть хорошо, когда вы их расправите.

Ранее блогер снимала видео и показывала, как правильно складывать штаны, футболки и трусы. Эти способы можно использовать, как с мужскими футболками и джинсами так и с женскими.

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Дата публикации
Просмотры
444
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