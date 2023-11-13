Суд виріс вирок Іллі Киві: нардепа визнали винним за чотирма статтями

Політик переховується від органів слідства на території Росії та був оголошений у міжнародний розшук.

Личаківський райсуд Львова 13 листопада виніс вирок екснардепу від партії ОПЗЖ Іллі Киві – його заочно засудили до 14 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомила пресслужба суду.

У чому суд визнав винним Киву

Суд визнав Киву винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

ч.3 ст. 109 – публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення держвлади особою, яка є представником влади, з використанням засобів масової інформації;

ч.1 ст. 111 – державна зрада;

ч.2 ст. 436-1 – публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, вчинене особою, яка є представником влади;

ст. 436 – публічні заклики до агресивної війни.

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Суд розглядав справу Киви у формі спеціального судового провадження за відсутності обвинуваченого (in absentia), адже політик переховується від органів слідства на території Росії, а також оголошений у міжнародний розшук.

У суді звернули увагу, що вирок ще не набув законної сили і протягом 30 днів може бути оскаржений у Львівському апеляційному суді.

Нагадаємо, ще у березні 2022 року Киву позбавили статусу народного депутата України.

Додамо, що на початку повномасштабного вторгнення Росії Кива закликав президента країни-агресорки Володимира Путіна застосувати проти України ядерну зброю. Висловлювання політика зацікавили ГУР Міноборони України.

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