США продолжат поддерживать Украину — Госдеп

Соединенные Штаты Америки в сотрудничестве с Украиной всегда подтверждают готовность дальнейшей поддержки украинского народа в противостоянии российской агрессии.

А также речь идет об усилении критически важной инфраструктуры, страдающей систематическими ударами России.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, — пишет Укринформ.

«Во всех наших разговорах с украинским правительством мы четко подчеркиваем, что продолжим поддерживать их», — добавил представитель Госдепа, комментируя встречу украинской делегации во главе с Андреем Ермаком с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Подобные месседжи Вашингтон озвучивают последовательно, в том числе на уровне президента США. Он напомнил последнее обращение Джо Байдена к нации, когда он направил масштабный запрос в включавший Конгресс США, в том числе масштабный пакет для Украины.

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Представитель Госдепа отметил, что во время общения с украинской делегацией в понедельник госсекретарь Энтони Блинкен обсудил шаги, которые США могут предпринять вместе с Украиной, «чтобы усилить инфраструктуру к предстоящей зиме». Опасность российских атак против объектов энергообеспечения Украины в зимнее время сохраняется.

Напомним, Ермак сделал заявление о переговорах с Россией и территориальных уступках.

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