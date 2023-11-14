США продовжать підтримувати Україну - Держдеп

Сполучені Штати Америки у співпраці з Україною завжди підтверджують готовність подальшої підтримки українського народу у його протистоянні російській агресії.

А також йдеться про посилення критично важливої інфраструктури, яка страждає від систематичних ударів Росії.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, - пише Укрінформ.

«У всіх наших розмовах з українським урядом ми чітко наголошуємо, що продовжимо підтримувати їх», - додав представник Держдепу, коментуючи зустріч української делегації на чолі з Андрієм Єрмаком із держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Подібні меседжі Вашингтон озвучує послідовно, в тому числі на рівні президента США. Він нагадав останнє звернення Джо Байдена до нації, коли він надіслав масштабний запит до Конгресу США, що включав, у тому числі масштабний пакет для України.

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Представник Держдепу зауважив, що під час спілкування з українською делегацією в понеділок держсекретар Ентоні Блінкен обговорив кроки, які США можуть зробити разом з Україною, «щоби посилити інфраструктуру до майбутньої зими». Небезпека російських атак проти об’єктів енергозабезпечення України в зимовий час зберігається.

Нагадаємо, Єрмак зробив заяву про переговори з Росією та територіальні поступки.

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