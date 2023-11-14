Астрологічний прогноз на 14 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для початку нових справ, до яких треба ставати поступово і неквапливо, але серйозно та докладно. Спілкуватися з оточенням потрібно обережно – перевагу бажано віддавати тим людям, які не викликають агресії, роздратування та агресії.

Символ дня: Ріг достатку.

Стихія дня Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: коричневий, каштановий, шоколадний, кавовий.

Щасливі камені дня: переливчастий агат, халцедон.

За яку частину тіла відповідає: рот, зуби.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, швидкоплинні і не призводять до серйозних наслідків, але це не означає, що їх не потрібно лікувати. Стоматолога варто відвідувати лише у разі гострого болю, профілактичний візит краще відкласти.

Харчування дня: сприятливий час для голодування та підбирання нової дієти, підвищений апетит необхідно приборкувати заняттями спортом.

Стрижка дня: від стрижки у цей день краще відмовитись.

Магія і містика дня: час сприятливий для проведення ритуалів, що позбавляють псування і пристріту.

Сни дня: цієї ночі можуть наснитися дуже страшні сни, але хороша новина полягає в тому, що їхній вплив закінчиться вранці.

Табу дня: у жодному разі не можна виявляти злість та агресію.

Цитата дня: «Коли ми щасливі, ми завжди добрі, але коли ми добрі, ми не завжди щасливі» (Оскар Вайльд).

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