США негласно передали Україні потужний танк для розмінування

Сполучені Штати негласно передали Збройним силам України мінімум одну одиницю M1150 Assault Breacher - штурмовий танк для розмінування.

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Відповідне фото зʼявилось на офіційному сайті президента України.

Цю бойову машину продемонстрували Президенту на заході, що приурочений до Дня ракетних військ і артилерії та Дня інженерних військ.

Як повідомляє Мілітарний, про передачу Сполученими Штатами машин розмінування M1150 раніше офіційно не повідомлялося.

M1150 Assault Breacher Vehicle – це достатньо нова бойова машина, яка була прийнята на озброєння у 2009 році, з того часу, за приблизними оцінками, було виготовлено близько 239 одиниць.

Вага бойової машини складає 72 тонни, довжина – 12 метрів, екіпаж складається з 2 осіб. У рух M1150 приводить двигун потужністю 1500 кінських сил.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква заявив, що Україна отримує зброю та має успіхи на фронті, зокрема, завдяки збереженню тиші.

Крім того, ми раніше інформували, що у США розповіли, наскільки доцільно Україна використовує їхню зброю.

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