В ОПУ зробили різку заяву щодо західних озброєнь

Ми не обговорюємо у пресі підсумки кожних перемовин.

Активно коментувати питання надання західних озброєнь – дуже шкідливо. Україна отримує зброю та має успіхи на фронті, зокрема, завдяки збереженню тиші.

Про це сказав заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква в ефірі ТСН.

"Зброя любить тишу. Якби ми розказували в пресі кожного разу про підсумки наших переговорів і радісно бігли на пресу, звітували, я думаю, що в нас тих би видів зброї не було б і досі. І тих успіхів на полі бою не було б і досі", – наголосив Жовква.

Раніше військовий ЗСУ з окопів різко висловився про чиновників та "повільний контрнаступ". Дмитро Глущенко, який зараз боронить нашу країну від російських загарбників, пояснив, що повільний темп розвитку контрнаступу пов'язаний, зокрема, з дефіцитом зброї.

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