США негласно передали Украине мощный танк для разминирования

Соединенные Штаты негласно передали Вооруженным силам Украины минимум одну единицу M1150 Assault Breacher – штурмовой танк для разминирования.

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Соответствующее фото появилось на официальном сайте президента Украины.

Эту боевую машину продемонстрировали Президенту на мероприятии, приуроченном ко Дню ракетных войск и артиллерии и Дню инженерных войск.

Как сообщает Милитарный, о передаче Соединенными Штатами машин разминирования M1150 ранее официально не сообщалось.

M1150 Assault Breacher Vehicle – это достаточно новая боевая машина, принятая на вооружение в 2009 году, с тех пор, по приблизительным оценкам, было изготовлено около 239 единиц.

Вес боевой машины составляет 72 тонны, длина – 12 метров, экипаж состоит из 2 человек. В движение M1150 приводит двигатель мощностью 1500 лошадиных сил.

Напомним, ранее сообщалось, что заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил, что Украина получает оружие и имеет успехи на фронте, в частности, благодаря сохранению тишины.

Кроме того, мы ранее информировали, что в США рассказали, как целесообразно Украина использует их оружие.

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