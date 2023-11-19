В Херсоне возросло количество пострадавших в результате обстрела: видео с места "прилета"

Российские оккупанты дважды с утра обстреляли Херсон.
Российские оккупационные войска с утра 19 ноября уже дважды атаковали Херсон. В городе снова возросло количество пострадавших.
Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.
Так, в результате артиллерийского обстрела Херсона по состоянию на данный момент известно, что пострадали пять человек: 3-летняя девочка с 55-летней бабушкой, 59-летний мужчина и еще две женщины 47 и 69 лет.
Девочка – в больнице с ранениями шеи и ноги.
Женщины госпитализированы в состоянии средней тяжести. 59-летний мужчина получил осколочные ранения. Медики оказали ему помощь.
"Все с осколочными ранениями. Врачи оказывают необходимую помощь. Ребенок с бабушкой гуляли во дворе. Вражеская артиллерия накрыла их у подъезда", — говорится в сообщении.
Напомним, утром оккупанты ударили по Херсону, среди раненых – ребенок.
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