В Херсоне возросло количество пострадавших в результате обстрела: видео с места "прилета"

Российские оккупационные войска с утра 19 ноября уже дважды атаковали Херсон. В городе снова возросло количество пострадавших.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

Так, в результате артиллерийского обстрела Херсона по состоянию на данный момент известно, что пострадали пять человек: 3-летняя девочка с 55-летней бабушкой, 59-летний мужчина и еще две женщины 47 и 69 лет.

Девочка – в больнице с ранениями шеи и ноги.

Женщины госпитализированы в состоянии средней тяжести. 59-летний мужчина получил осколочные ранения. Медики оказали ему помощь.

"Все с осколочными ранениями. Врачи оказывают необходимую помощь. Ребенок с бабушкой гуляли во дворе. Вражеская артиллерия накрыла их у подъезда", — говорится в сообщении.

Напомним, утром оккупанты ударили по Херсону, среди раненых – ребенок.

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