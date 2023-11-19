Россияне снова ударили по Херсону: ранен маленький ребенок

Сегодня, 19 ноября, российские оккупанты вторично с утра обстреляли Херсон.

О последствиях сообщил глава МВА Роман Мрочко.

"Херсон снова под огнем со стороны российских оккупационных войск! В городе слышны мощные взрывы. К настоящему времени в больницы Херсона доставлены две женщины, одна — в тяжелом состоянии. Они получили ранения в результате недавнего обстрела города со стороны российских оккупационных войск. Госпитализирована и 6- летняя девочка с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями", — отметил он.

Кроме того, есть поврежденные дома. Информация уточняется.

Напомним, о первом обстреле города стало известно в 6.32.

По данным главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, российские военные в течение 18 ноября 71 раз обстреляли Херсонскую область. Из разных видов вооружения было выпущено по ее территории 389 снарядов. Снаряды попали в жилые кварталы населенных пунктов области, на территорию сельскохозяйственного предприятия в Херсонском районе. В результате атак российской армии четыре человека получили ранения.

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