Части студентов отменят стипендии: кто может остаться без выплат

В Минобразования считают, что нужно платить украинцам, которые будут развивать страну.

В Министерстве образования и науки планируют отменить стипендии выехавшим за границу студентам.

Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в эфире телемарфона.

Как отметил, за счет сокращения стипендии этой категории соискателей образования другим могут поднять. Насколько процентов – пока неизвестно.

"Мы не должны платить стипендии тем студентам, которые за границей. Это сэкономит средства для оставшихся в Украине и будет развивать государство. Таким образом пополнится стипендиальный фонд", — пояснил он.

По его мнению, уехавшие за границу студенты могут продолжить учиться за собственные средства.

Напомним, Кабинет Министров Украины поддержал законопроект, которым отменяется заочная форма обучения.

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