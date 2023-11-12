Что ели пассажиры Титаника: меню 1912 года продали с аукциона

За три дня до исторической катастрофы пассажиры ужинали устрицами, лососем, пюре из пастернака и пудингом Виктория.

Спустя более 111 лет после гибели "Титаника" несколько памятных вещей из этого роскошного лайнера, утонувшего после столкновения с айсбергом, были проданы на аукционе. Среди них – уникальное меню ужина, который подавали в первом классе 11 апреля – за три дня до катастрофы.

Как сообщает The Guardian, у этого лота было две главные загадки: что такое пудинг "Виктория" и для чего пассажиру "Титаника" понадобилось меню в спасательной шлюпке.

Что касается пудинга, то его готовят из смешивания муки, яиц, варенья, бренди, яблок, вишни, цедры, сахара и специй. Кроме этого блюда, на десерт можно было заказать абрикосовый пирог, фисташки и мороженое.

Основными блюдами, которые подавали пассажирам 11 апреля 1912, были устрицы, лосось, филе из говядины и птица, поданная с картофелем, рисом и пюре из пастернака. Именно эти блюда перечислены на карте с пятнами воды под логотипом White Star.

Сувенир был приобретен анонимным участником аукциона на торгах, организованных Henry Aldridge & Son, за 83 000 фунтов стерлингов (3,7 млн грн).

Как известно, "Титаник" отправился в свой первый рейс в Нью-Йорк из Саутгемптона на юге Англии 10 апреля 1912 года с более чем 2200 людьми на борту. Спустя несколько дней роскошный лайнер, считавшийся непотопляемым, столкнулся с айсбергом и затонул, в этой трагедии погибли более 1500 человек.

Напомним, меню из затонувшего "Титаника" выставила на продажу семья историка из Канады Лена Стивенсона, умершего в 2017 году. Дочь Стивенсона нашла меню в вещах умершего отца – в старом фотоальбоме.

Читайте также: