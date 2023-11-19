Капелюх Наполеона продали за рекордну суму: фото

Наполеон носив саме цей капелюх із середини свого імператорського періоду, який тривав з 1808 по 1815 рік.

У неділю, 19 листопада, один із знаменитих капелюхів Наполеона Бонапарта продали на аукціоні за рекордні майже два мільйони євро. Особа чи національність покупця не розголошуються.

Про це повідомляє France24 з посиланням на французький аукціонний дім Osenat.

Що відомо про цей капелюх Наполеона

За даними аукціонного дому, Наполеон носив саме цей капелюх із середини свого імператорського періоду, який тривав з 1808 по 1815 рік.

Капелюх, відомий як дворогий, виконаний у фірмових кольорах Наполеона – чорний із синьо-біло-червоною кокардою (триколор французького прапора).

Відомо, що цей головний убір виготовив П’єр-Кантен-Жозеф Байон, який був кушніром імператора від 1806 року. За словами експертів, Наполеон додав до нього кокарду під час повернення із заслання на острові Ельба 1 березня 1815 року.

Капелюх залишався в родині Наполеона до кінця 19 століття, коли його вперше продали колекціонерам. Востаннє він виставлявся в Musee de l'Emperi в комуні Салон-де-Прованс (департамент Буш-дю-Рон) між 1967 і 2002 роками. Він був частиною колекції французького бізнесмена Жана-Луї Нуазьє, який помер у 2022 році.

Якою стала рекордна ціна

Розпродаж привабив колекціонерів з усього світу та викликав великий інтерес, перевершивши сподівання організаторів аукціону.

Капелюх, який раніше оцінювався від 600 до 800 тисяч євро, в результаті торгів був проданий за 1,932 мільйона євро (2,1 мільйона доларів), побивши попередній рекорд. У 2014 році цей же аукціонний дім продав наполеонівський капелюх за 1,884 мільйона євро.

Вважається, що Наполеон мав близько 120 таких капелюхів, більшість з яких зараз втрачено.

Чому капелюх атрибут Наполеона

На відміну від більшості інших людей того часу, Наполеон носив капелюх набік, що надавало йому виразного силуету, завдяки якому війська легко впізнавали його в бою.

Наполеон здобув популярність під час Французької революції, ставши ключовою фігурою в революційних війнах. Він служив у республіці як перший консул і був коронований як імператор у 1804 році.

Після поразки в битві проти британських і прусських військ під Ватерлоо він був засланий на острів Святої Єлени в Атлантичному океані, де й помер у 1821 році.

Нагадаємо, нещодавно було продано на аукціоні унікальне меню вечері, яку подавали у першому класі лайнера "Титанік" за три дні до катастрофи, під час якої він затонув, зіткнувшись із айсбергом.

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