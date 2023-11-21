В Украину попали ядовитые мандарины: из какой страны завезли

В Украину попали опасные мандарины, привезенные из Египта.

Об этом говорится в сообщении системы быстрого оповещения для пищевых продуктов и кормов (Rapid Alert System for Food and Feed – RASFF).

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Согласно опубликованной информации, партия ядовитых мандаринов попала в Украину и Грецию. Как установили службы Греции, цитрусовые имеют пестицид диметоат, допустимая норма которого превышена в 33 раза. Поэтому греки не позволили размещать полученную партию мандаринов в своих магазинах, супермаркетах.

Куда опасные цитрусы попали в Украину — пока неизвестно. Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей по состоянию на зарз не сообщала о ядовитых мандаринах из Египта.

Чем опасен диметоат

Диметоат – инсектицид, используемый для борьбы с вредителями в сельском хозяйстве и других отраслях. Он способен вызвать тошноту, слабость, сонливость, проблемы с дыханием, боль в животе и диарею, а при тяжелых отравлениях – потерю сознания, судороги и паралич.

Напомним, в Украину завезли партию опасного фрукта, который может вызвать одышку и отек легких.

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