В Украину попали ядовитые мандарины: из какой страны завезли

Содержание пестицида диметоата у цитрусовых превышает допустимую норму.
В Украину попали опасные мандарины, привезенные из Египта.
Об этом говорится в сообщении системы быстрого оповещения для пищевых продуктов и кормов (Rapid Alert System for Food and Feed – RASFF).
Согласно опубликованной информации, партия ядовитых мандаринов попала в Украину и Грецию. Как установили службы Греции, цитрусовые имеют пестицид диметоат, допустимая норма которого превышена в 33 раза. Поэтому греки не позволили размещать полученную партию мандаринов в своих магазинах, супермаркетах.
Куда опасные цитрусы попали в Украину — пока неизвестно. Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей по состоянию на зарз не сообщала о ядовитых мандаринах из Египта.
Чем опасен диметоат
Диметоат – инсектицид, используемый для борьбы с вредителями в сельском хозяйстве и других отраслях. Он способен вызвать тошноту, слабость, сонливость, проблемы с дыханием, боль в животе и диарею, а при тяжелых отравлениях – потерю сознания, судороги и паралич.
Напомним, в Украину завезли партию опасного фрукта, который может вызвать одышку и отек легких.
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