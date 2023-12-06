У оккупантов три линии обороны: Умеров рассказал, где находятся ВСУ

Российская оккупационная армия имеет три линии обороны. В настоящее время украинские Вооруженные силы находятся между второй и третьей линией.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью Fox News.

"Мы деоккупировали 50% нашей территории, мы побеждаем Россию на нашей земле, вернули территорию, освободили ее. Сейчас у нас есть план на 2024 год", — сказал министр.

По его словам, выход на границы в 1991-м остается стратегической победой для Украины. Умеров отмечает, что цивилизованному миру должно быть стыдно, если начавшаяся РФ война растянется на годы.

"Это будет продолжаться и уничтожать демократию. Они (оккупанты – Ред.) считают, что Украина и украинцы не должны существовать", — заявил он.

Министр также отметил планы Украины присоединиться к НАТО. По его словам, все расчеты на следующий год, закупки и планирование операций проходят по стандартам НАТО.

Читайте также: