Батьки-пінгвіни сплять понад 10 000 разів на день: нове дослідження

Більшість тварин-батьків відчувають дефіцит сну, але деякі пінгвіни знайшли спосіб відпочинку.

Про це пише Fox News.

Згідно з новим дослідженням, опублікованим в журналі Science, антарктичні пінгвіни, що гніздяться, сплять понад 10 000 разів на день. Ці мікродріми тривають близько чотирьох секунд кожен, що дозволяє антарктичним пінгвінам швидко подрімати, продовжуючи при цьому керувати своїми пташенятами.

Дослідники з різних країн на чолі з Ліонським дослідницьким центром нейронаук у Франції провели дослідження, розводячи антарктичних пінгвінів та використовуючи дистанційний електроенцефалограмний моніторинг (ЕЕГ), який виявляє зміни в активності мозку.

10 000 чотирисекундних денних снів становлять до 11 години сну протягом дня, що дослідники вважають достатнім сном для батьків-пінгвінів.

Фото: Сергій Глотов

"Якщо мікросон дійсно виконує функції сну, то тварини, які стикаються з постійною потребою у пильності, можуть вдатися до цієї стратегії сну", - припустили в дослідженні.

За словами співавтора дослідження Поля-Антуана Лібуреля, дослідника французького CNRS у Дослідницькому центрі нейронаук у Ліоні, це було перше дослідження, яке продемонструвало, що тварина може функціонувати з такими невеликими нападами сну.

"Вони можуть задовольнити свої потреби уві сні, накопичуючи 600 нападів чотирисекундного сну на годину, що становить понад 14 000 нападів сну на день", - сказав він.

Попри те, що мікросон був зареєстрований і в інших видів, зокрема людей, Лібурель сказав, що виявлення такого режиму сну у пінгвінів все ще незвично.

"Зазвичай інші тварини, які мають мікросон, роблять це під час переходу до більш консолідованого сну", - сказав він. "Схоже, що антарктичні пінгвіни змогли підтримувати таку фрагментацію сну без будь-яких очевидних фізіологічних витрат, оскільки вони успішно виводять своїх пташенят".

Дослідники вважають, що цей тип сну може бути адаптацією до необхідності зберігати пильність і захищати свою яйцеклітину, зберігаючи при цьому можливість спати.

Нагадаємо, вчені розповіли, як помре Земля. Сонце може не залишити від Землі й живого місця.

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